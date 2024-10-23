Израильская армия нанесла удар по офису ливанского телеканала «Аль-Маядин»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла офис ливанского телеканала «Аль-Маядин» в Бейруте, сообщается в заявлении телеканала.
Как говорится в сообщении, редакция канала покинула офис в начале израильской операции против Ливана.
23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Стрелы севера». Ее целью было уничтожение инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла», которая поддерживала радикальную палестинскую организацию «Хамас», обстреливая северные районы Израиля.
В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана. Её задачей было уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», созданной за последние 20 лет.
22 октября ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина. По информации израильской армии, он погиб в результате авиаудара по юго-восточному району Бейрута. В конце сентября газета The New York Times, ссылаясь на источники в Израиле, сообщила, что Сафиеддин может занять пост нового руководителя «Хезболлы» после убийства бывшего лидера движения Хасана Насраллы.