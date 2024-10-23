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Израильская армия нанесла удар по офису ливанского телеканала «Аль-Маядин»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла офис ливанского телеканала «Аль-Маядин» в Бейруте, сообщается в заявлении телеканала.

Как говорится в сообщении, редакция канала покинула офис в начале израильской операции против Ливана.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Стрелы севера». Ее целью было уничтожение инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла», которая поддерживала радикальную палестинскую организацию «Хамас», обстреливая северные районы Израиля.

В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана. Её задачей было уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», созданной за последние 20 лет.

22 октября ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина. По информации израильской армии, он погиб в результате авиаудара по юго-восточному району Бейрута. В конце сентября газета The New York Times, ссылаясь на источники в Израиле, сообщила, что Сафиеддин может занять пост нового руководителя «Хезболлы» после убийства бывшего лидера движения Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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