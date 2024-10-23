Израильская армия нанесла удар по офису ливанского телеканала «Аль-Маядин»

22 октября ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина. По информации израильской армии, он погиб в результате авиаудара по юго-восточному району Бейрута. В конце сентября газета The New York Times, ссылаясь на источники в Израиле, сообщила, что Сафиеддин может занять пост нового руководителя «Хезболлы» после убийства бывшего лидера движения Хасана Насраллы.