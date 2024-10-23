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Песков: Эрдоган примет участие в запланированных встречах БРИКС

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате «аутрич»/»БРИКС+» в Казани, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Он [Эрдоган] планирует улететь в Турцию завтра в середине дня», – сообщил Песков.

Ранее СМИ писали о том, что президент Турции прерывает свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом в Анкаре.

23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Известно о пяти погибших и 22 пострадавших.

22 октября стартовал XVI саммит БРИКС, который будет состоять из двух частей. В первой части примут участие страны – члены организации, где главной темой станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Этот девиз отражает идеи российского председательства в БРИКС в 2024 г.

Во второй части состоится заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», на котором будет обсуждаться тема «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит продлится до 24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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