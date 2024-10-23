Песков: Эрдоган примет участие в запланированных встречах БРИКС

22 октября стартовал XVI саммит БРИКС, который будет состоять из двух частей. В первой части примут участие страны – члены организации, где главной темой станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Этот девиз отражает идеи российского председательства в БРИКС в 2024 г.