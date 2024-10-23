Песков: Эрдоган примет участие в запланированных встречах БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате «аутрич»/»БРИКС+» в Казани, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Он [Эрдоган] планирует улететь в Турцию завтра в середине дня», – сообщил Песков.
Ранее СМИ писали о том, что президент Турции прерывает свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом в Анкаре.
23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Известно о пяти погибших и 22 пострадавших.
22 октября стартовал XVI саммит БРИКС, который будет состоять из двух частей. В первой части примут участие страны – члены организации, где главной темой станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Этот девиз отражает идеи российского председательства в БРИКС в 2024 г.
Во второй части состоится заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», на котором будет обсуждаться тема «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит продлится до 24 октября.