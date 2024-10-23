Представители Индии и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече со Стармером
Премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса предпочли приехать на организованный Россией саммит БРИКС в Казани, пропустив таким образом встречу с главами стран Содружества и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На это обратили внимание Bloomberg и Politico.
Стармер прибудет в Самоа 24 октября, чтобы провести переговоры с делегациями из 54 других стран Содружества по таким темам, как изменение климата, торговля и экономический рост. Премьер-министр сказал журналистам во время полета на островное государство, что то, какой саммит посетят лидеры, это их дело.
«Семья Содружества действительно важна. Это невероятная возможность, там представлены 55 стран, довольно значительное число из них на уровне лидеров», – отметил при этом Стармер (цитата по Bloomberg).
Тем не менее, пишет агентство, некоторые из наиболее известных лидеров Содружества, включая Моди и Рамафосу, выбрали визит в Россию, а не встречу на Самоа.
XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит проходит уже в 16-й раз, но это первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.