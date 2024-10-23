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Представители Индии и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече со Стармером

Ведомости

Премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса предпочли приехать на организованный Россией саммит БРИКС в Казани, пропустив таким образом встречу с главами стран Содружества и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На это обратили внимание Bloomberg и Politico.

Стармер прибудет в Самоа 24 октября, чтобы провести переговоры с делегациями из 54 других стран Содружества по таким темам, как изменение климата, торговля и экономический рост. Премьер-министр сказал журналистам во время полета на островное государство, что то, какой саммит посетят лидеры, это их дело.

«Семья Содружества действительно важна. Это невероятная возможность, там представлены 55 стран, довольно значительное число из них на уровне лидеров», – отметил при этом Стармер (цитата по Bloomberg).

Тем не менее, пишет агентство, некоторые из наиболее известных лидеров Содружества, включая Моди и Рамафосу, выбрали визит в Россию, а не встречу на Самоа.

XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит проходит уже в 16-й раз, но это первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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