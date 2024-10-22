Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани

Путин приветствовал Моди и Си по-английски (Welcome) и по-китайски (нихао) соответственно. Это были уже третьи за год его очные переговоры с лидером КНР (до того в ходе визита в Китай в мае и на полях саммита ШОС в июле в Астане) и вторые – с премьером самой населенной страны в мире (он приезжал в июле в Москву). Накануне появилась новость, что эти страны, традиционно имеющие между собой напряженные отношения из-за пограничного конфликта в Гималаях, договорились о совместном патрулировании, как это было до крупного инцидента в 2020 г.