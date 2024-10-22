Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани

Как прошел первый день саммита БРИКС в КазаниВладимир Путин провел переговоры со старыми знакомыми и главой Нового банка развития
Саммит объединения БРИКС стартовал в Казани 22 октября – он стал кульминацией российского года председательства в этом клубе, который в 2024 г. расширился с 5 до 10 стран. Первый день начался для лидеров государств встречей – прямо в аэропорту – главы Татарстана Рустама Минниханова, а закончился – неформальным обедом делегаций в казанской ратуше.
В первый из трех дней саммита президент России Владимир Путин по большей части проводил двусторонние переговоры (в кремле, но белокаменном казанском). В частности, с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, с лидерами стран – основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с Путиным поблагодарил его за поддержку Египта при вступлении в БРИКС. Нынешний лидер Бразилии Лула да Силва отложил визит в Россию из-за полученной незадолго до саммита травмы головы. Но он все равно провел телефонный разговор с Путиным и проявил готовность подключиться к основным мероприятиям 23 октября по видеосвязи – в четыре часа утра по местному времени.
За день до саммита на улицах Казани чувствовалась сосредоточенность, а 22 октября город перешел в стадию, когда не замечать меры безопасности было нельзя. Почти на каждом перекрестке обнаружились сотрудники полиции. Впрочем, правоохранители были готовы подсказать, как обойти препятствия. Но кажется, что в Казани относятся к происходящему со снисходительностью, а кто-то и с гордостью: к их региону сейчас объективно приковано внимание всего мира.
Первой Путин провел переговоры на саммите с Русеф. Несмотря на то что в 2023 г. она говорила, что из-за санкций банк перестал рассматривать новые проекты в России, Путин высоко оценил ее работу за последние годы.
Он вспомнил, что с 2018 г. банком начато 100 проектов на сумму $33 млрд. Путин считает, что увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга и повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, а также – что звучит особенно актуально – «максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики».
Русеф же, со своей стороны, акцентировала внимание на том, что страны Глобального Юга «очень нуждаются в финансировании», в том числе в национальных валютах, при этом условия его получения довольно сложные. Она сказала, что сейчас «БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания» – добавив мнение о возможности подключения к клубу новых стран Юга.
А вскоре глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Новому банку развития «надо резко наращивать объемы финансирования в России». «Мы проинвестировали в первый проект банка БРИКС в России, но действительно мы видим, что объемы финансирования банка БРИКС в России надо резко наращивать. И не только долгового, но и, может быть, акционерного», – выразил мнение он. И российская сторона предлагает расширить практику соинвестирования, чтобы другие инвесторы, «в том числе суверенные фонды, венчурные фонды различных стран могли больше инвестировать совместно».
Путин приветствовал Моди и Си по-английски (Welcome) и по-китайски (нихао) соответственно. Это были уже третьи за год его очные переговоры с лидером КНР (до того в ходе визита в Китай в мае и на полях саммита ШОС в июле в Астане) и вторые – с премьером самой населенной страны в мире (он приезжал в июле в Москву). Накануне появилась новость, что эти страны, традиционно имеющие между собой напряженные отношения из-за пограничного конфликта в Гималаях, договорились о совместном патрулировании, как это было до крупного инцидента в 2020 г.
Впрочем, пока никаких прямых свидетельств того, что в Казани намечается дипломатический прорыв между КНР и Индией, нет – а повестка Путина включала преимущественно двусторонние вопросы с каждой из этих дружественных стран.
Все трое говорили преимущественно о чем-то позитивном. «Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Связь между Индией и Россией имеет глубокие корни. Наши переговоры были сосредоточены на том, как придать еще больше энергии нашему двустороннему партнерству в различных секторах», – написал в X по итогам встречи Моди. На ней, впрочем, он затрагивал и тему украинского конфликта. «Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы придаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем», – сказал Моди.
Впрочем, эксперты ранее говорили «Ведомостям», что от конкретных инициатив в этом контексте Нью-Дели пока намеренно воздерживается.
Си на четвертых переговорах Путина за день начал с традиционного взгляда в прошлое: за последние 10 лет российско-китайские отношения «выдержали беспрецедентные испытания» и их незыблемость «не могут поколебать серьезные потрясения на международной арене». Путин постарался добавить аргументов к этому тезису со своей стороны: по его мнению, сотрудничество России и Китая «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». А товарооборот в 2024 г. между Россией и Китаем по-прежнему растет, но уже не такими ударными темпами, как это было год назад (в итоге он составил за 2023 г. рекордные $240 млрд): за январь – август он увеличился в годовом выражении на 4,5%.
Относительно развития БРИКС в Казани будут приняты некие важные решения, направленные на укрепление многопланового сотрудничества в его рамках, интриговал, в свою очередь, Путин. Вероятно, это был намек на учреждение новой категории – государств-партнеров БРИКС, о совместной работе над чем с ЮАР упомянул президент на встрече с Рамафосой. С ЮАР идет и другая работа в целях двух государств – по расширению использования во взаимных расчетах нацвалют и создания собственной независимой платежной системы.
Основные мероприятия пройдут 23 октября.