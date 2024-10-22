МИД Индии анонсировал встречу Моди и Си в Казани и рассказал о повестке БРИКС

МИД Индии анонсировал встречу Моди и Си в Казани и рассказал о повестке БРИКСДели отверг недовольство расширением группы и условился с Пекином о деэскалации в пограничье
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 октября впервые с августовского саммита БРИКС 2023 г. в ЮАР на полях казанской встречи группы проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Днем ранее страны договорились о патрулировании в спорных пограничных районах, где у стран произошел конфликт в 2020-2021 гг. Об этом на брифинге сообщил секретарь индийского МИД Викрам Мисри.
«Председатель КНР Си Цзиньпин завтра, 23 октября, примет участие в саммите БРИКС. Точное время и другие организационные моменты прорабатываются, но встреча [его с Моди] состоится завтра», – сказал Мисри.
Он также подтвердил информацию о заключении 22 октября соглашения о патрулировании спорных пограничных районов в Восточном Ладакхе, где между военными двух стран в 2020-2021 гг. происходили стычки с погибшими и пострадавшими. Председатель КНР еще в августе 2023 г. предлагал Дели нормализовать отношения в связи с этой ситуацией.
«Соглашение [от 22 октября] заключается в том, что в обсуждаемых районах патрулирование и даже выпас скота, где это применимо, вернутся к ситуации, сложившейся к 2020 г.», – сказал секретарь индийского МИД.
По его словам, договоренности были достигнуты «вчера, очень рано утром». «Оно было сосредоточено на вопросах, которые оставались нерешенными в течение последних двух лет», – отметил Мисри.
Говорилось ли в соглашении о делимитации границы, а также о том, будет ли этот вопрос обсуждаться на встрече Моди и Си, секретарь индийского МИД не упомянул. Накануне министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар также заявил о прекращении четырехлетнего противостояния, а также о том, что «разъединение, можно сказать, завершено», и ситуация в пограничье «вернулась к состоянию 2020 г.» (цитата по Bloomberg), не уточнив деталей и того, шла ли речь о какой-то конкретной договоренности.
Причиной пограничного конфликта между Индией и Китаем является регион Аксайчин на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Он представляет собой высокогорную соляную пустыню на высоте около 5000 м над уровнем моря. После вооруженного пограничного конфликта 1962 г. эта местность, которую Дели считает частью союзной территории Ладакх, контролируется Пекином. В 1993 и 1996 гг. Индия и Китай подписывали соглашения о поддержании мира на этих территориях. Но в 2020 г. столкновения и развертывания войск в этом безлюдном районе начались вновь, в том числе, вокруг озера Пангонг-Цо. Точных подтвержденных данных о погибших и пострадавших нет, но, по заявлениям сторон, счет может идти на десятки. В 2021-2022 г. произошел частичный отвод войск.
Моди встретился днем 22 октября с президентом России Владимиром Путиным (подробнее о ее итогах см. газету «Ведомости» от 23 октября). В этом контексте Мисри отметил, что Дели является «одним из немногих» акторов, к которому прислушиваются обе стороны российско-украинского конфликта, и который поддерживает с ними контакт ради перспектив мирного решения.
«Президент Путин высоко оценил роль, которую играет Индия, и пообещал поддерживать тесные контакты с премьер-министром в связи с усилиями Индии», – отметил Мисри на брифинге. Дипломат подчеркнул, что Моди, который ранее в этом году посещал и Киев, и Москву, заверил о готовности Дели «оказать любую возможную помощь» в этом контексте.
По его словам, индийский лидер вечером 22 октября также впервые провел переговоры с вновь избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили, в том числе, важный и для России вопрос функционирования и развития транспортного коридора «Север-Юг», в том числе, его морского компонента – иранского порта Чабахар. О его модернизации и управлении которым в течении 10 лет Индией в мае 2024 г. было заключено иранско-индийское соглашение. США грозили санкциями его участникам.
Проблема расширения БРИКС: Индия отрицает недовольство
По словам Мисри, «одной из основных» тем нынешнего саммита в Казани является обсуждение модели стран-парнеров в рамках БРИКС на фоне произошедшего с 2024 г. двухкратного расширения группы.
«Существует модель страны-партнера, которая находится в стадии обсуждения, как и ее руководящие принципы, условия и параметры. Это то, над чем все еще ведется работа», – сказал индийский дипломат.
При этом он отрицал информацию в СМИ о недовольстве Дели масштабным расширением группы за счет новых полноправных членов, в частности, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Решение об их включении в клуб было утверждено на саммите группы в Йоханнесбурге в августе 2023 г., а фактически они вошли в БРИКС с января 2024 г. Тогда, почти год назад, Bloomberg писал, что Дели якобы скептически смотрит на расширение БРИКС из-за опасений того, что новые члены слишком тесно, на его взгляд, связаны с Китаем.
22 октября 2024 г., в день начала саммита в Казани, Bloomberg со ссылкой на индийских, бразильских, южноафриканских и чиновников ОАЭ сообщил об опасениях, что якобы БРИКС в случае нового расширения может стать антизападным и антиамериканским альянсом с доминированием России и Китая, чего бы собеседникам агентства и властям стран, к которым они относятся, не хотелось бы. Именно поэтому якобы Индия склоняется к модели увеличения числа стран-партнеров БРИКС, а не расширения самой группы новыми полноправными членами.
«[В прошлом году] сложилось ошибочное впечатление, что Индия выступает против расширения БРИКС, и я думаю, что это совершенно неуместно. Когда БРИКС была расширена, мы были в центре этого мероприятия, и очень важен был сам факт, что практически все страны, которые присоединились к БРИКС в прошлом году, выразили свою признательность Индии за ту работу, которую мы проделали», – заключил Мисри.