МИД Индии анонсировал встречу Моди и Си в Казани и рассказал о повестке БРИКС

Причиной пограничного конфликта между Индией и Китаем является регион Аксайчин на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Он представляет собой высокогорную соляную пустыню на высоте около 5000 м над уровнем моря. После вооруженного пограничного конфликта 1962 г. эта местность, которую Дели считает частью союзной территории Ладакх, контролируется Пекином. В 1993 и 1996 гг. Индия и Китай подписывали соглашения о поддержании мира на этих территориях. Но в 2020 г. столкновения и развертывания войск в этом безлюдном районе начались вновь, в том числе, вокруг озера Пангонг-Цо. Точных подтвержденных данных о погибших и пострадавших нет, но, по заявлениям сторон, счет может идти на десятки. В 2021-2022 г. произошел частичный отвод войск.