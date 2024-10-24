Politicо: против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-участниц альянса
Ключевые страны-участницы НАТО не готовы поддержать вступление Украины в блок, в том числе из-за того, что могут оказаться втянутыми в конфликт с Россией. Об этом пишет Politicо со ссылкой на источники среди официальных лиц и дипломатов.
В частности, США не торопятся приглашать Украину в НАТО, заявили изданию четыре собеседника из числа американских дипломатов и чиновников альянса на условиях анонимности.
«Североатлантический союз на сегодняшний день не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», – сказала покидающая свой пост постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.
Германия также скептично относится к приглашению Киева в военный альянс, что признает сам президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, сопротивление оказывают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, рассказали источники.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией. Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План был представлен и западным партнерам Киева.
19 октября полномочный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что Киев делает ставку на прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт с Россией, а «план Зеленского» не направлен на урегулирование российско-украинского кризиса.