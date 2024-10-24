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Politicо: против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-участниц альянса

Ведомости

Ключевые страны-участницы НАТО не готовы поддержать вступление Украины в блок, в том числе из-за того, что могут оказаться втянутыми в конфликт с Россией. Об этом пишет Politicо со ссылкой на источники среди официальных лиц и дипломатов.  

В частности, США не торопятся приглашать Украину в НАТО, заявили изданию четыре собеседника из числа американских дипломатов и чиновников альянса на условиях анонимности.

«Североатлантический союз на сегодняшний день не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», – сказала покидающая свой пост постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

Германия также скептично относится к приглашению Киева в военный альянс, что признает сам президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, сопротивление оказывают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, рассказали источники.

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией. Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План был представлен и западным партнерам Киева.

19 октября полномочный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что Киев делает ставку на прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт с Россией, а «план Зеленского» не направлен на урегулирование российско-украинского кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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