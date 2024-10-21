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Небензя: членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России

Ведомости

Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, заявил полномочный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Об этом пишут «РИА Новости».

Небензя отметил, что Киев делает ставку на прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт с Россией, а «план Зеленского» не направлен на урегулирование российско-украинского кризиса.

«Проблема в том, что "просроченный" украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на прямой, а не опосредованный конфликт НАТО, с ядерной державой», – подчеркнул Небензя.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, а «план победы» он связал с намерением США воевать против России до последнего украинца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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