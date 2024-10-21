Небензя: членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России
Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, заявил полномочный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Об этом пишут «РИА Новости».
Небензя отметил, что Киев делает ставку на прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт с Россией, а «план Зеленского» не направлен на урегулирование российско-украинского кризиса.
«Проблема в том, что "просроченный" украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на прямой, а не опосредованный конфликт НАТО, с ядерной державой», – подчеркнул Небензя.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, а «план победы» он связал с намерением США воевать против России до последнего украинца.