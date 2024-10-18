Премьер Словакии: у ЕС нет позиции по поводу «плана победы» Зеленского
Европейский совет не занял определенную позицию по поводу «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского из-за его противоречивости, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом пишут «РИА Новости».
«Я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения», – сказал Фицо по итогам саммита стран ЕС.
Премьер Словакии также в очередной раз подтвердил, что он против вступления Украины в НАТО.
Ранее Фицо пообещал, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство своей страны, которая входит в Североатлантический альянс и может заблокировать вступление новых членов.
Фицо также обвинил Запад в затягивании войны на Украине.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».
18 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты плана Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации.