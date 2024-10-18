Премьер Словакии: у ЕС нет позиции по поводу «плана победы» Зеленского

«Я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения», – сказал Фицо по итогам саммита стран ЕС.