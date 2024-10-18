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Медведев заявил о наркотическом подтексте в «плане победы» Зеленского

Ведомости

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского следует понимать как «план» для победы – в наркотическом смысле, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Весь мир был в ожидании того, что войдет в пресловутый «план победы» киевского нациста. Все, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не «план победы», а просто план для победы», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, необходимо буквальное понимание слова «план» – как жаргонное название наркотика.

«Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», – отметил зампред Совбеза.

16 октября Зеленский обнародовал в Верховной раде некоторые пункты своего «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». В числе пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.

18 октября Bild писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. Германский политик считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что с предложенным Зеленским «планом победы» нельзя победить. Он отметил, что Венгрия не поддерживает этот план и не будет участвовать в его реализации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией чужими руками.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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