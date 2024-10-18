Орбан: с «планом победы» Зеленского ему можно только проиграть
С предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским «планом победы» нельзя победить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбаy в эфире радио Kossuth.
«С этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть», – отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Венгрия не поддерживает этот план и не будет участвовать в его реализации.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором в том числе был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, президент Украины пояснил, что неядерный пакет сдерживания РФ включает размещение западных ракет на территории страны. По данным «Страна.ua», среди других пунктов плана – продолжение операций на российской территории и снятие ограничений на удары по стране, усиление санкций против России и др.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией. Он добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к конфликту.