Орбан: с «планом победы» Зеленского ему можно только проиграть

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором в том числе был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, президент Украины пояснил, что неядерный пакет сдерживания РФ включает размещение западных ракет на территории страны. По данным «Страна.ua», среди других пунктов плана – продолжение операций на российской территории и снятие ограничений на удары по стране, усиление санкций против России и др.