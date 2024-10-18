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Орбан: с «планом победы» Зеленского ему можно только проиграть

Ведомости

С предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским «планом победы» нельзя победить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбаy в эфире радио Kossuth.

«С этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть», – отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Венгрия не поддерживает этот план и не будет участвовать в его реализации.

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором в том числе был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, президент Украины пояснил, что неядерный пакет сдерживания РФ включает размещение западных ракет на территории страны. По данным «Страна.ua», среди других пунктов плана – продолжение операций на российской территории и снятие ограничений на удары по стране, усиление санкций против России и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией. Он добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к конфликту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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