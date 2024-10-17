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Песков: Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», – заявил представитель Кремля.

Песков предупредил, что столкновение России и НАТО «чревато совсем иными последствиями».

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы». В этом плане было озвучено пять ключевых пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороноспособности страны, создание «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».

По словам украинского президента, Киев передал своим партнерам секретные приложения к этому плану. Однако, как сообщали СМИ, в этих приложениях содержится информация о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России. 17 октября Зеленский во время выступления в Евросовете заявил, что неядерный пакет сдерживания России в рамках «плана победы» включает размещение западных ракет на территории страны.

16 октября Дмитрий Песков назвал «план победы» планом США воевать с Россией чужими руками.

Тогда же издание The Washington Post (WP) писало, что Запад сомневается в возможности полного осуществления «плана победы» Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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