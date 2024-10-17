Песков: Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине

«То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», – заявил представитель Кремля.