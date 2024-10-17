Песков: Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», – заявил представитель Кремля.
Песков предупредил, что столкновение России и НАТО «чревато совсем иными последствиями».
16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы». В этом плане было озвучено пять ключевых пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороноспособности страны, создание «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».
По словам украинского президента, Киев передал своим партнерам секретные приложения к этому плану. Однако, как сообщали СМИ, в этих приложениях содержится информация о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России. 17 октября Зеленский во время выступления в Евросовете заявил, что неядерный пакет сдерживания России в рамках «плана победы» включает размещение западных ракет на территории страны.
Тогда же издание The Washington Post (WP) писало, что Запад сомневается в возможности полного осуществления «плана победы» Зеленского.