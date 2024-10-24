Байден заявил о выделении Украине кредита на $20 млрд за счет российских активов
Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, которые будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.
«Украина сможет получить необходимую ей помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну», – заявил Байден.
Кроме того, глава минфина США Джанет Йеллен и ее украинский коллега Сергей Марченко подписали соглашение о намерении Соединенных Штатов выделить кредит за счет доходов от заблокированных активов РФ.
«Чтобы обозначить наше намерение участвовать в этом займе и продемонстрировать нашу приверженность тому, что источником погашения будут доходы, полученные от замороженных активов России, а не новые налоговые поступления из США или Украины, мы с министром Марченко сегодня подписываем совместное заявление», – говорится на сайте американского минфина.
22 октября Bloomberg писал, что страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.
«Большая семерка» заморозила активы ЦБ РФ на сумму около $280 млрд. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить от $3 млрд до $5 млрд прибыли в год. Кредиты будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.
Газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине.