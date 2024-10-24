Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Байден заявил о выделении Украине кредита на $20 млрд за счет российских активов

Ведомости

Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, которые будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.

«Украина сможет получить необходимую ей помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну», – заявил Байден.

Кроме того, глава минфина США Джанет Йеллен и ее украинский коллега Сергей Марченко подписали соглашение о намерении Соединенных Штатов выделить кредит за счет доходов от заблокированных активов РФ.

«Чтобы обозначить наше намерение участвовать в этом займе и продемонстрировать нашу приверженность тому, что источником погашения будут доходы, полученные от замороженных активов России, а не новые налоговые поступления из США или Украины, мы с министром Марченко сегодня подписываем совместное заявление», – говорится на сайте американского минфина.

22 октября Bloomberg писал, что страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.

«Большая семерка» заморозила активы ЦБ РФ на сумму около $280 млрд. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить от $3 млрд до $5 млрд прибыли в год. Кредиты будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.

Газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных