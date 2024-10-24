Байден заявил о выделении Украине кредита на $20 млрд за счет российских активов

«Чтобы обозначить наше намерение участвовать в этом займе и продемонстрировать нашу приверженность тому, что источником погашения будут доходы, полученные от замороженных активов России, а не новые налоговые поступления из США или Украины, мы с министром Марченко сегодня подписываем совместное заявление», – говорится на сайте американского минфина.