G7 выделит Украине кредит размером $50 млрд за счет замороженных активов ЦБ РФ
Страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.
«Мы на 99% готовы, осталось лишь несколько относительно незначительных деталей. Мы очень близки к завершению, и нет ничего существенного, что еще нужно проработать», – заявила Йеллен. Она сказала, что финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.
Йеллен подчеркнула, что Евросоюз будет каждые полгода подтверждать замороженное состояние российских активов, пока Россия проводит спецоперацию.
21 октября правительство Великобритании объявило, что выделит кредит на $2,93 млрд для Украины. Власти Японии и Канады выделят аналогичные суммы, сообщают источники Bloomberg. Эксперты предупредили, что окончательные детали взносов от каждой страны все еще уточняются и могут измениться до того, как будет сделано объявление.
Основная часть поддержки будет поступать в страну в следующем году траншами. Средства пойдут на удовлетворение военных и экономических потребностей Украины.
14 октября комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
«Большая семерка» заморозила активы ЦБ РФ на сумму около $280 млрд. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить от $3 млрд до $5 млрд прибыли в год. Кредиты будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.
Газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине.