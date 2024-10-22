G7 выделит Украине кредит размером $50 млрд за счет замороженных активов ЦБ РФ

«Мы на 99% готовы, осталось лишь несколько относительно незначительных деталей. Мы очень близки к завершению, и нет ничего существенного, что еще нужно проработать», – заявила Йеллен. Она сказала, что финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.