Nikkei: G7 оставит российские активы замороженными и после завершения конфликта
Страны «Большой семерки» (G7) планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.
«Мы <...> подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия <...> "не заплатит" за нанесенный ущерб», – сказано в проекте заявления.
Ожидается, что лидеры объединения объявят об этом до конца октября. В проекте заявления также говорится о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России.
12 июня лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Предполагалось, что Евросоюз и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными.
11 октября Reuters со ссылкой на источники писал, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Предполагается, что взносы в фонд будут делать США, Канада и Япония. Организация поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. Точные суммы, которые внесут страны, пока не приводятся, но государства задействуют проценты от замороженных активов РФ.