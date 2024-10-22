Nikkei: G7 оставит российские активы замороженными и после завершения конфликта

12 июня лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Предполагалось, что Евросоюз и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными.