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МВД Турции связало одного из террористов в Анкаре с движением курдов

Ведомости

МВД Турции идентифицировало одного из ликвидированных террористов, устроившего стрельбу рядом с турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ. Им оказался Али Орек, член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)), сообщил глава местного МВД Али Ерликая на своей странице в X.

Ерликая добавил, что сотрудники МВД продолжают попытки идентифицировать женщину-террористку. 23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось до пяти, пострадали 22 человека. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом, он отправился в Турцию утром 24 октября. Эрдоган в своем аккаунте в X опубликовал заявление, в котором назвал теракт гнусным нападением.

Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работают в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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