МВД Турции связало одного из террористов в Анкаре с движением курдов
МВД Турции идентифицировало одного из ликвидированных террористов, устроившего стрельбу рядом с турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ. Им оказался Али Орек, член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)), сообщил глава местного МВД Али Ерликая на своей странице в X.
Ерликая добавил, что сотрудники МВД продолжают попытки идентифицировать женщину-террористку. 23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось до пяти, пострадали 22 человека. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом, он отправился в Турцию утром 24 октября. Эрдоган в своем аккаунте в X опубликовал заявление, в котором назвал теракт гнусным нападением.
Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работают в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.