Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти
Жертвами теракта на территории здания турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ стали пять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает телеканал TRT Haber.
«К сожалению, у нас пять погибших и 22 раненых. Я желаю скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал он.
По словам министра, были обезврежены два террориста – мужчина и женщина. Расследование преступления еще продолжается. По предварительной информации, к случившемуся могут быть причастны члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сказал Ерликая.
Теракт на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел 23 октября. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.
Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.