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Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти

Ведомости

Жертвами теракта на территории здания турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ стали пять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает телеканал TRT Haber.

«К сожалению, у нас пять погибших и 22 раненых. Я желаю скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал он.

По словам министра, были обезврежены два террориста – мужчина и женщина. Расследование преступления еще продолжается. По предварительной информации, к случившемуся могут быть причастны члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сказал Ерликая.

Теракт на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел 23 октября. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.

Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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