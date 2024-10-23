Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти

Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.