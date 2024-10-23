Число погибших при теракте в Анкаре выросло до четырех человек
В результате теракта на территории здания турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ погибли четыре человека, еще 14 были ранены. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, которая проходит в рамках саммита БРИКС в Казани.
«Особенно хочу выразить благодарность вам за ваши слова соболезнования. У нас четверо погибших – четыре мученика, 14 раненых. Это коварное событие, коварный террористический акт», – сказал Эрдоган.
Путин также отметил, что Россия осуждает случившийся теракт и любые проявления подобного рода, «чем бы они ни были мотивированы».
Ранее 23 октября министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. На тот момент было известно о трех погибших и 14 раненых. Министр также сообщал, что два террориста были ликвидированы.
Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.