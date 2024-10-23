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Число погибших при теракте в Анкаре выросло до четырех человек

Ведомости

В результате теракта на территории здания турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ погибли четыре человека, еще 14 были ранены. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, которая проходит в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Особенно хочу выразить благодарность вам за ваши слова соболезнования. У нас четверо погибших – четыре мученика, 14 раненых. Это коварное событие, коварный террористический акт», – сказал Эрдоган.

Путин также отметил, что Россия осуждает случившийся теракт и любые проявления подобного рода, «чем бы они ни были мотивированы».

Ранее 23 октября министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. На тот момент было известно о трех погибших и 14 раненых. Министр также сообщал, что два террориста были ликвидированы.

Компания TUSAŞ была основана в 1973 г. при министерстве промышленности и технологий с целью снижения иностранной зависимости Турции в оборонной промышленности. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек. Среди производимых компанией продуктов – самолеты, вертолеты, БПЛА, космические системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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