В Анкаре в результате теракта погибли три человека

Государственное агентство Anadolu также сообщило, что на место были направлены службы экстренной помощи. На опубликованных в турецких СМИ кадрах были видны поврежденные ворота и перестрелка на парковке, также видно, как нападавшие вошли на территорию с автоматами и рюкзаками. Anadolu сообщило, что прокуратура начала расследование.