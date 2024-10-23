В Анкаре в результате теракта погибли три человека
В результате теракта на территории здания турецкой корпорации TUSAŞ – производителя военных самолетов и космического оборудования – погибли три человека и 14 получили ранения. Двое нападавших были ликвидированы. Об этом в соцсети X сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
«Два террориста были нейтрализованы. К сожалению, в результате нападения у нас трое погибших и 14 раненых», – написал министр.
Ранее 23 октября агентство IHA сообщило, что в Анкаре возле здания турецкой корпорации TUSAŞ произошел взрыв, также был слышен звук стрельбы. Ерликая назвал происшествие терактом. Турецкий телеканал NTV сообщал, что напавшие на предприятие могли взять заложников и проникнуть в служебные помещения.
Reuters со ссылкой на сообщения свидетелей пишет, что взрывы могли произойти у разных выходов, когда сотрудники вечером уходили с работы. Другие сотрудники, находившиеся в здании, были отправлены властями в убежища, им не разрешается выходить.
Государственное агентство Anadolu также сообщило, что на место были направлены службы экстренной помощи. На опубликованных в турецких СМИ кадрах были видны поврежденные ворота и перестрелка на парковке, также видно, как нападавшие вошли на территорию с автоматами и рюкзаками. Anadolu сообщило, что прокуратура начала расследование.