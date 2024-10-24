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ТАСС: ВСУ перебросили под Красный Лиман группу наемников из Германии

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Краснолиманское направление группу наемников из Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Краснолиманском направлении засветились наемники из Германии. Группа переброшена недавно, согласно данным объективного контроля», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на этом участке фронта находится наибольшее число иностранного контингента ВСУ.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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