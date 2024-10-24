ТАСС: ВСУ перебросили под Красный Лиман группу наемников из Германии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Краснолиманское направление группу наемников из Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На Краснолиманском направлении засветились наемники из Германии. Группа переброшена недавно, согласно данным объективного контроля», – сказал собеседник агентства.
По его словам, на этом участке фронта находится наибольшее число иностранного контингента ВСУ.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств.