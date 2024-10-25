Путин и Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Отдельно генсек ООН обратил внимание на свободу судоходства в Черном море – она, согласно заявлению Всемирной организации, имеет первостепенное значение для РФ, Украины, а также для продовольственной и энергетической безопасности мира. Гутерриш полностью поддержал продолжение переговоров в этом направлении и выразил признательность за работу, которую проделала Турция.