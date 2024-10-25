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Путин и Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в ООН.

Стороны отметили необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимость избегать дальнейшей эскалации в регионе. Помимо Ближнего Востока, Путин и Гутерриш затронули вопросы развития международной финансовой системы.

Отдельно генсек ООН обратил внимание на свободу судоходства в Черном море – она, согласно заявлению Всемирной организации, имеет первостепенное значение для РФ, Украины, а также для продовольственной и энергетической безопасности мира. Гутерриш полностью поддержал продолжение переговоров в этом направлении и выразил признательность за работу, которую проделала Турция.

Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья».

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. В нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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