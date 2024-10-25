Путин и Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в ООН.
Стороны отметили необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимость избегать дальнейшей эскалации в регионе. Помимо Ближнего Востока, Путин и Гутерриш затронули вопросы развития международной финансовой системы.
Отдельно генсек ООН обратил внимание на свободу судоходства в Черном море – она, согласно заявлению Всемирной организации, имеет первостепенное значение для РФ, Украины, а также для продовольственной и энергетической безопасности мира. Гутерриш полностью поддержал продолжение переговоров в этом направлении и выразил признательность за работу, которую проделала Турция.
Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья».
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. В нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.