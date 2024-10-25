Король Карл III не стал извиняться за колониальное прошлое Британии

Король выступал перед лидерами 56 стран на встрече глав правительств стран Содружества в тихоокеанской стране Самоа. Он впервые посетил саммит с момента вступления на престол. В своей речи король также затронул тему климатического кризиса, проблем развития и отдал дань уважения королеве Елизавете. Некоторые лидеры, присутствовавшие на саммите, надеялись, что Карл может использовать свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое Великобритании и что на саммите в этом году будет обсуждаться тема компенсационной справедливости. Британский монарх, указывает издание, казалось, понимал обеспокоенность лидеров, но не затрагивал этот вопрос напрямую.