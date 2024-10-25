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Король Карл III не стал извиняться за колониальное прошлое Британии

Ведомости

Британский король Карл III признал «болезненные аспекты» прошлого своей страны, но уклонился от прямых призывов к выплате репараций колониям на саммите лидеров стран Содружества. Об этом сообщил The Guardian.

Карл III заявил, что «никто из нас не может изменить прошлое, но мы можем взять на себя обязательство <...> извлекать из него уроки».

Король выступал перед лидерами 56 стран на встрече глав правительств стран Содружества в тихоокеанской стране Самоа. Он впервые посетил саммит с момента вступления на престол. В своей речи король также затронул тему климатического кризиса, проблем развития и отдал дань уважения королеве Елизавете. Некоторые лидеры, присутствовавшие на саммите, надеялись, что Карл может использовать свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое Великобритании и что на саммите в этом году будет обсуждаться тема компенсационной справедливости. Британский монарх, указывает издание, казалось, понимал обеспокоенность лидеров, но не затрагивал этот вопрос напрямую.

«Выслушивая людей по всему Содружеству, я понимаю, что самые болезненные аспекты нашего прошлого продолжают вызывать отклик. Поэтому крайне важно, чтобы мы понимали нашу историю, которая поможет нам делать правильный выбор в будущем», – сказал он.

The Guardian отмечает, что некоторые страны Африки и Карибского бассейна призывали Великобританию и другие европейские державы выплатить финансовую компенсацию за рабство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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