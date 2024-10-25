Король Карл III не стал извиняться за колониальное прошлое Британии
Британский король Карл III признал «болезненные аспекты» прошлого своей страны, но уклонился от прямых призывов к выплате репараций колониям на саммите лидеров стран Содружества. Об этом сообщил The Guardian.
Карл III заявил, что «никто из нас не может изменить прошлое, но мы можем взять на себя обязательство <...> извлекать из него уроки».
Король выступал перед лидерами 56 стран на встрече глав правительств стран Содружества в тихоокеанской стране Самоа. Он впервые посетил саммит с момента вступления на престол. В своей речи король также затронул тему климатического кризиса, проблем развития и отдал дань уважения королеве Елизавете. Некоторые лидеры, присутствовавшие на саммите, надеялись, что Карл может использовать свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое Великобритании и что на саммите в этом году будет обсуждаться тема компенсационной справедливости. Британский монарх, указывает издание, казалось, понимал обеспокоенность лидеров, но не затрагивал этот вопрос напрямую.
«Выслушивая людей по всему Содружеству, я понимаю, что самые болезненные аспекты нашего прошлого продолжают вызывать отклик. Поэтому крайне важно, чтобы мы понимали нашу историю, которая поможет нам делать правильный выбор в будущем», – сказал он.
The Guardian отмечает, что некоторые страны Африки и Карибского бассейна призывали Великобританию и другие европейские державы выплатить финансовую компенсацию за рабство.