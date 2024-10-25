Экспорт нефтепродуктов в Индию в августе составил почти $130 млн

После двух месяцев снижения, когда импорт составил $95,4 млн в июле и $240 млн в июне после майских $342,2 млн, количество продаж вновь возросло. В августе 2024 г. Индия приобрела у России нефтепродукты в 1,4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем – до $129,9 млн.