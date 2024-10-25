Экспорт нефтепродуктов в Индию в августе составил почти $130 млн
Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе достиг около $130 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
После двух месяцев снижения, когда импорт составил $95,4 млн в июле и $240 млн в июне после майских $342,2 млн, количество продаж вновь возросло. В августе 2024 г. Индия приобрела у России нефтепродукты в 1,4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем – до $129,9 млн.
В результате РФ вернула себе первое место поставщика нефтепродуктов на индийском рынке. В топ-5 также вошли Южная Корея ($86,7 млн), ОАЭ ($86,1 млн), Малайзия ($54,5 млн) и Сингапур ($43,6 млн).
Больше всего в августе Нью-Дели закупал у Москвы лигроин (тяжелый бензин) – только на него страна потратила почти $119 млн, а также гидравлические масла на сумму $9,3 млн и смазочные масла – на $1,1 млн.
Всего по итогам восьми месяцев Индия заплатила России $1,8 млрд – в 1,6 раза меньше, чем за январь – август 2023 г. А покупки за весь прошлый год составили $4,5 млрд.
23 октября «Ведомости» писали, что РФ остается главным поставщиком нефти в Индию благодаря привлекательной цене. Доля России в поставках составила 39%.