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Экспорт нефтепродуктов в Индию в августе составил почти $130 млн

Ведомости

Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе достиг около $130 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

После двух месяцев снижения, когда импорт составил $95,4 млн в июле и $240 млн в июне после майских $342,2 млн, количество продаж вновь возросло. В августе 2024 г. Индия приобрела у России нефтепродукты в 1,4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем – до $129,9 млн.

В результате РФ вернула себе первое место поставщика нефтепродуктов на индийском рынке. В топ-5 также вошли Южная Корея ($86,7 млн), ОАЭ ($86,1 млн), Малайзия ($54,5 млн) и Сингапур ($43,6 млн).

Больше всего в августе Нью-Дели закупал у Москвы лигроин (тяжелый бензин) – только на него страна потратила почти $119 млн, а также гидравлические масла на сумму $9,3 млн и смазочные масла – на $1,1 млн.

Всего по итогам восьми месяцев Индия заплатила России $1,8 млрд – в 1,6 раза меньше, чем за январь – август 2023 г. А покупки за весь прошлый год составили $4,5 млрд.

23 октября «Ведомости» писали, что РФ остается главным поставщиком нефти в Индию благодаря привлекательной цене. Доля России в поставках составила 39%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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