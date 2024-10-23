Россия остается ведущим поставщиком нефти в Индию с долей 39%Общий импорт нефти в Индию вырос на 4%
Россия остается главным поставщиком нефти в Индию благодаря привлекательной цене, пишет The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Доля РФ в поставках составила 39%.
После России идут Ирак (18%) и Саудовская Аравия (13%). Отмечается, что ведущие поставщики потеряли около 0,5% каждый по сравнению с прошлым годом, но сохранили свои позиции. В то же время Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США увеличили свою долю в импорте нефти – до 8% и 5,5% соответственно. Общий импорт нефти в Индию вырос на 4% в текущем году.
Аналитик Vorexa Серена Хуан, комментируя данные, сообщила, что импорт российской нефти в Индию в апреле – сентябре этого года был на 2,5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. «Индия по-прежнему остается крупнейшим пунктом назначения морского экспорта нефти из России, а сниженные цены являются ключевым фактором роста спроса нефтеперерабатывающих компаний», – сказала она.
В июле вице-премьер Александр Новак заявлял, что Индия стала для России первым рынком для поставок нефти, наблюдается рост в 20 раз по сравнению с 2021 г. По его словам, показатель в 2022 г. составил 45 млн т, а в 2021 г. – всего 5 млн т. Уровень поставок увеличился ровно в два и 20 раз соответственно по сравнению с этими периодами.