Россия остается ведущим поставщиком нефти в Индию с долей 39%

В июле вице-премьер Александр Новак заявлял, что Индия стала для России первым рынком для поставок нефти, наблюдается рост в 20 раз по сравнению с 2021 г. По его словам, показатель в 2022 г. составил 45 млн т, а в 2021 г. – всего 5 млн т. Уровень поставок увеличился ровно в два и 20 раз соответственно по сравнению с этими периодами.