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Россия остается ведущим поставщиком нефти в Индию с долей 39%

Общий импорт нефти в Индию вырос на 4%
Ведомости

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию благодаря привлекательной цене, пишет The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Доля РФ в поставках составила 39%.

После России идут Ирак (18%) и Саудовская Аравия (13%). Отмечается, что ведущие поставщики потеряли около 0,5% каждый по сравнению с прошлым годом, но сохранили свои позиции. В то же время Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США увеличили свою долю в импорте нефти – до 8% и 5,5% соответственно. Общий импорт нефти в Индию вырос на 4% в текущем году.

Аналитик Vorexa Серена Хуан, комментируя данные, сообщила, что импорт российской нефти в Индию в апреле – сентябре этого года был на 2,5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. «Индия по-прежнему остается крупнейшим пунктом назначения морского экспорта нефти из России, а сниженные цены являются ключевым фактором роста спроса нефтеперерабатывающих компаний», – сказала она.

В июле вице-премьер Александр Новак заявлял, что Индия стала для России первым рынком для поставок нефти, наблюдается рост в 20 раз по сравнению с 2021 г. По его словам, показатель в 2022 г. составил 45 млн т, а в 2021 г. – всего 5 млн т. Уровень поставок увеличился ровно в два и 20 раз соответственно по сравнению с этими периодами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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