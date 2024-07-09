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Новак: Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти

Ведомости

Индия стала для России первым рынком для поставок нефти, наблюдается рост в 20 раз по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«В энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн т, 40% всей потребности Индии», – сказал он.

Новак добавил, что показатель в 2022 г. составил 45 млн т, а в 2021 г. – всего 5 млн т. Уровень поставок увеличился ровно в два и 20 раз соответственно по сравнению с этими периодами.

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. В совместном заявлении Моди и президента России Владимира Путина отмечается, что рост двустороннего товарооборота в прошлом году почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 г. К 2030 г. стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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