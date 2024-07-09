Новак: Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти
Индия стала для России первым рынком для поставок нефти, наблюдается рост в 20 раз по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
«В энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн т, 40% всей потребности Индии», – сказал он.
Новак добавил, что показатель в 2022 г. составил 45 млн т, а в 2021 г. – всего 5 млн т. Уровень поставок увеличился ровно в два и 20 раз соответственно по сравнению с этими периодами.
Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. В совместном заявлении Моди и президента России Владимира Путина отмечается, что рост двустороннего товарооборота в прошлом году почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 г. К 2030 г. стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд.