Новак: Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. В совместном заявлении Моди и президента России Владимира Путина отмечается, что рост двустороннего товарооборота в прошлом году почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 г. К 2030 г. стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд.