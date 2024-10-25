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Армия Израиля заявила об ударах по 200 объектам на юге Ливана за сутки

Ведомости

Израильские силы за сутки нанесли удары по более чем 200 объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли более 200 ударов по объектам террористов на юге Ливана. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, устроившую засаду, открыли по ней огонь и уничтожили ее», – говорится в сообщении.

ВВС Израиля также ликвидировали Аббаса Аднана Муслема, командовавшего районом Айтарун в подразделении «Радван» ливанской группировки. По данным израильской армии, Муслем ответственен за совершение многочисленных терактов на севере Израиля.

Одновременно израильские военные продолжают операции в районе Джабалии, в центральной и южной частях сектора Газа. За прошедшие сутки были уничтожены десятки боевиков, а также объекты террористической инфраструктуры радикальной палестинской группировки «Хамас».

25 октября Assosiated Press сообщил о гибели трех человек в результате израильского авиаудара по комплексу, в котором жили сотрудники СМИ. По данным издания, в результате удара погибли оператор телеканала Al Manar Висам Касем, оператор Гассан Наджар и инженер телеканала Al Mayadeen Мохаммед Рида.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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