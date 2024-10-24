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«Хамас» готов прекратить боевые действия после прекращения огня Израиля в Газе

Ведомости

В «Хамасе» допускают прекращение боевых действий в том случае, если Израиль прекратит вести огонь по сектору Газа, пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя организации.

Ранее делегация «Хамаса» встретилась с егпитеской делегацией по вопросам безопасности в Каире в рамках решения вопроса о возобновлении переговоров о прекращении огня в Газе, сообщает египетский журнал Egypt Today.

«''Хамас'' выражает готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства и соблюдать режим прекращения огня, вывести войска из сектора Газа, разрешить возвращение беженцев, согласиться на сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», – заявил представитель группировки.

24 октября телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в лагере беженцев Нусейрат по меньшей мере погибли 17 человек.

18 октября Financial Times со ссылкой на источники писали, что убийство главы «Хамаса» Яхьи Синвара Израилем дает возможность договориться о прекращении огня на Ближнем Востоке. 17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции ЦАХАЛа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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