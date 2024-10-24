«Хамас» готов прекратить боевые действия после прекращения огня Израиля в Газе
В «Хамасе» допускают прекращение боевых действий в том случае, если Израиль прекратит вести огонь по сектору Газа, пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя организации.
Ранее делегация «Хамаса» встретилась с егпитеской делегацией по вопросам безопасности в Каире в рамках решения вопроса о возобновлении переговоров о прекращении огня в Газе, сообщает египетский журнал Egypt Today.
«''Хамас'' выражает готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства и соблюдать режим прекращения огня, вывести войска из сектора Газа, разрешить возвращение беженцев, согласиться на сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», – заявил представитель группировки.
24 октября телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в лагере беженцев Нусейрат по меньшей мере погибли 17 человек.
18 октября Financial Times со ссылкой на источники писали, что убийство главы «Хамаса» Яхьи Синвара Израилем дает возможность договориться о прекращении огня на Ближнем Востоке. 17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции ЦАХАЛа.