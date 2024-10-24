«Хамас» готов прекратить боевые действия после прекращения огня Израиля в Газе

«''Хамас'' выражает готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства и соблюдать режим прекращения огня, вывести войска из сектора Газа, разрешить возвращение беженцев, согласиться на сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», – заявил представитель группировки.