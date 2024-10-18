FT: убийство Яхьи Синвара позволит Израилю договориться о прекращении огня

По информации издания, несмотря на утверждения израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху о готовности продолжать военные действия в регионе, США разрабатывают совместную с Израилем инициативу по предложению прекращения огня. По словам источника одна из обсуждаемых инициатива заключается в том, что Израиль предложит паузу в наступлении в обмен на освобождение оставшихся израильских заложников в Газе. Также Израиль может предложить физическую неприкосновенность членам «Хамаса», участвующим в освобождении заложников и продолжение мирных переговоров. Военные аналитики утверждают, что ключевым вопросом в освобождении заложников остается позиция самого «Хамаса» и готовность движения соблюдать ранние договоренности в отношении содержания пленных.