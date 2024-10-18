FT: убийство Яхьи Синвара позволит Израилю договориться о прекращении огня
США утверждают, что убийство главы «Хамаса» Яхьи Синвара Израилем дает возможность договориться о прекращении огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, несмотря на утверждения израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху о готовности продолжать военные действия в регионе, США разрабатывают совместную с Израилем инициативу по предложению прекращения огня. По словам источника одна из обсуждаемых инициатива заключается в том, что Израиль предложит паузу в наступлении в обмен на освобождение оставшихся израильских заложников в Газе. Также Израиль может предложить физическую неприкосновенность членам «Хамаса», участвующим в освобождении заложников и продолжение мирных переговоров. Военные аналитики утверждают, что ключевым вопросом в освобождении заложников остается позиция самого «Хамаса» и готовность движения соблюдать ранние договоренности в отношении содержания пленных.
Продолжение бессрочных боевых действий «будет разрушительным не только для Газы, но и для Израиля и особенно заложников», сообщил источник издания. Он также отметил, что убийства Синвара означает конец активных боевых действий в настоящий момент.
17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции ЦАХАЛа. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса». Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом.