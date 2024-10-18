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FT: убийство Яхьи Синвара позволит Израилю договориться о прекращении огня

Ведомости

США утверждают, что убийство главы «Хамаса» Яхьи Синвара Израилем дает возможность договориться о прекращении огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, несмотря на утверждения израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху о готовности продолжать военные действия в регионе, США разрабатывают совместную с Израилем инициативу по предложению прекращения огня. По словам источника одна из обсуждаемых инициатива заключается в том, что Израиль предложит паузу в наступлении в обмен на освобождение оставшихся израильских заложников в Газе. Также Израиль может предложить физическую неприкосновенность членам «Хамаса», участвующим в освобождении заложников и продолжение мирных переговоров. Военные аналитики утверждают, что ключевым вопросом в освобождении заложников остается позиция самого «Хамаса» и готовность движения соблюдать ранние договоренности в отношении содержания пленных.

Продолжение бессрочных боевых действий «будет разрушительным не только для Газы, но и для Израиля и особенно заложников», сообщил источник издания. Он также отметил, что убийства Синвара означает конец активных боевых действий в настоящий момент.

17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции ЦАХАЛа. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса». Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом. 

18 октября исполняющим обязанности главы «Хамаса» стал Халед Машааль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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