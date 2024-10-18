Машааль стал исполняющим обязанности главы «Хамаса» после гибели Синвара и Хании
Глава палестинского «Хамаса» за рубежом Халед Мешааль стал исполняющим обязанности главы движения и теперь отвечает за общение с участниками переговоров. Такое сообщение было направлено турецким, катарским и египетским официальным лицам, пишет LBCI.
В том же сообщении подтверждается, что прошлый лидер движения Яхья Синвар был убит в ходе операции в Тель-Султане и что после его убийства процесс обмена пленными и прекращения войны будет непростым, а переговоры усложнятся. Указано, что убийство Синвара, его последствия для переговоров и возможность прекращения огня в ближайшем будущем обсуждались во время телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его катарским коллегой шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.
17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции армии обороны Израиля. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса». Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом.