Машааль стал исполняющим обязанности главы «Хамаса» после гибели Синвара и Хании

В том же сообщении подтверждается, что прошлый лидер движения Яхья Синвар был убит в ходе операции в Тель-Султане и что после его убийства процесс обмена пленными и прекращения войны будет непростым, а переговоры усложнятся. Указано, что убийство Синвара, его последствия для переговоров и возможность прекращения огня в ближайшем будущем обсуждались во время телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его катарским коллегой шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.