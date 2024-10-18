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Машааль стал исполняющим обязанности главы «Хамаса» после гибели Синвара и Хании

Ведомости

Глава палестинского «Хамаса» за рубежом Халед Мешааль стал исполняющим обязанности главы движения и теперь отвечает за общение с участниками переговоров. Такое сообщение было направлено турецким, катарским и египетским официальным лицам, пишет  LBCI.

В том же сообщении подтверждается, что прошлый лидер движения Яхья Синвар был убит в ходе операции в Тель-Султане и что после его убийства процесс обмена пленными и прекращения войны будет непростым, а переговоры усложнятся. Указано, что убийство Синвара, его последствия для переговоров и возможность прекращения огня в ближайшем будущем обсуждались во время телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его катарским коллегой шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции армии обороны Израиля. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса». Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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