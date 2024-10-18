ЦАХАЛ опубликовала съемки с дрона последних минут жизни лидера «Хамаса»

Хагари подчеркнул, что с самого начала конфликта ЦАХАЛ борется с «Хамасом», «а не с народом Газы». В заложниках «Хамаса» все еще остаются 101 житель Газы, заявил представитель израильской армии. «Мы работаем над увеличением объема гуманитарной помощи, включая еду, воду и лекарства, которая поступает в Газу», – сказал он.