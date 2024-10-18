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ЦАХАЛ опубликовала съемки с дрона последних минут жизни лидера «Хамаса»

Ведомости

Армия Израиля опубликовала в Telegram-канале кадры с беспилотника, на которых, как утверждает ЦАХАЛ, лидер палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвар запечатлен за несколько минут до своей ликвидации.

На 47-секундном видео мужчина с покрытой тканью головой сидит в комнате разрушенного дома. При подлете дрона он кидает в него палкой, но беспилотник продолжает съемку.

К кадрам ниже прикреплено видеообращение на английском языке представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, на которых он заявляет, что Синвар, «ответственный за резню 7 октября, мертв».

«В течение прошлого года Синвар пытался избежать правосудия. Он потерпел неудачу. Мы сказали, что найдем его и привлечем к ответственности, и мы это сделали», сказал Хагари. 

Хагари подчеркнул, что с самого начала конфликта ЦАХАЛ борется с «Хамасом», «а не с народом Газы». В заложниках «Хамаса» все еще остаются 101 житель Газы, заявил представитель израильской армии. «Мы работаем над увеличением объема гуманитарной помощи, включая еду, воду и лекарства, которая поступает в Газу», – сказал он.

Власти Израиля 17 октября подтвердили убийство в Газе лидера «Хамаса» Синвара.

Соединенные Штаты Америки в середине октября пригрозили ограничить военную помощь Израилю, если тот не разрешит гуманитарный кризис в секторе Газа в течение 30 дней. Это самое строгое предупреждение администрации Белого дома еврейскому государству за год боевых действий, отмечали иносми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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