ЦАХАЛ опубликовала съемки с дрона последних минут жизни лидера «Хамаса»
Армия Израиля опубликовала в Telegram-канале кадры с беспилотника, на которых, как утверждает ЦАХАЛ, лидер палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвар запечатлен за несколько минут до своей ликвидации.
На 47-секундном видео мужчина с покрытой тканью головой сидит в комнате разрушенного дома. При подлете дрона он кидает в него палкой, но беспилотник продолжает съемку.
К кадрам ниже прикреплено видеообращение на английском языке представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, на которых он заявляет, что Синвар, «ответственный за резню 7 октября, мертв».
«В течение прошлого года Синвар пытался избежать правосудия. Он потерпел неудачу. Мы сказали, что найдем его и привлечем к ответственности, и мы это сделали», сказал Хагари.
Хагари подчеркнул, что с самого начала конфликта ЦАХАЛ борется с «Хамасом», «а не с народом Газы». В заложниках «Хамаса» все еще остаются 101 житель Газы, заявил представитель израильской армии. «Мы работаем над увеличением объема гуманитарной помощи, включая еду, воду и лекарства, которая поступает в Газу», – сказал он.
Соединенные Штаты Америки в середине октября пригрозили ограничить военную помощь Израилю, если тот не разрешит гуманитарный кризис в секторе Газа в течение 30 дней. Это самое строгое предупреждение администрации Белого дома еврейскому государству за год боевых действий, отмечали иносми.