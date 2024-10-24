Reuters: при ударе Израиля по школе в лагере Нусейрат погибли 17 человек
В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в лагере беженцев Нусейрат по меньшей мере погибли 17 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. Лагерь располагается в секторе Газа.
Помимо погибших, сообщается о 32 раненых при атаке со стороны ЦАХАЛ. Израильские военные утверждают, что нанесли удар по центру управления движением «Хамас», уточняет Reuters. Они заявили, что этот центр располагается на территории, которая ранее использовалась как школа в Нусейрате.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.
8 октября «Хамас» признала гибель своего лидера Яхьи Синвара, тогда как ЦАХАЛ 17 октября подтвердил гибель Синвара в результате операции израильской армии. Факт убийства лидера «Хамаса» доказало исследование образцов ДНК.