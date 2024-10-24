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Reuters: при ударе Израиля по школе в лагере Нусейрат погибли 17 человек

Ведомости

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в лагере беженцев Нусейрат по меньшей мере погибли 17 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. Лагерь располагается в секторе Газа.

Помимо погибших, сообщается о 32 раненых при атаке со стороны ЦАХАЛ. Израильские военные утверждают, что нанесли удар по центру управления движением «Хамас», уточняет Reuters. Они заявили, что этот центр располагается на территории, которая ранее использовалась как школа в Нусейрате.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.

8 октября «Хамас» признала гибель своего лидера Яхьи Синвара, тогда как ЦАХАЛ 17 октября подтвердил гибель Синвара в результате операции израильской армии. Факт убийства лидера «Хамаса» доказало исследование образцов ДНК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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