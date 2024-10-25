Путин: Россия не пойдет на уступки по украинскому урегулированию
РФ не пойдет на уступки по украинскому вопросу, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Фрагмент разговора опубликован в ее Telegram-канале.
Российский лидер указал, что спецоперация должна завершиться в пользу России при любых условиях. Глава государства подчеркнул, что при обсуждении условий по завершению конфликта следует исходить из результатов, складывающихся на поле боя.
В интервью Путин также отметил высокую степень синхронизации действий различных родов войск российской армии. В заключение он сказал, что в сочетании с полученным боевым опытом она дает положительный эффект во время спецоперации.
Накануне «Ведомости» писали о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно поведения украинского лидера Владимира Зеленского. На саммите БРИКС в Казани он отметил упрямство главы Украины в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то, что Запад все больше понимает необходимость урегулирования конфликта.