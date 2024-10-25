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Путин: Россия не пойдет на уступки по украинскому урегулированию

Ведомости

РФ не пойдет на уступки по украинскому вопросу, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Фрагмент разговора опубликован в ее Telegram-канале.

Российский лидер указал, что спецоперация должна завершиться в пользу России при любых условиях. Глава государства подчеркнул, что при обсуждении условий по завершению конфликта следует исходить из результатов, складывающихся на поле боя.

В интервью Путин также отметил высокую степень синхронизации действий различных родов войск российской армии. В заключение он сказал, что в сочетании с полученным боевым опытом она дает положительный эффект во время спецоперации.

Накануне «Ведомости» писали о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно поведения украинского лидера Владимира Зеленского. На саммите БРИКС в Казани он отметил упрямство главы Украины в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то, что Запад все больше понимает необходимость урегулирования конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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