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ВЦИОМ: уровень поддержки Путина на прошлой неделе поднялся до 75,8%

Ведомости

Положительную оценку деятельности президента Владимира Путина с 14 по 20 октября дали 75,8% россиян. Этот показатель с прошлой недели поднялся на 1,1 п. п. Данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На прямой вопрос о доверии Путину, как сообщается на сайте ВЦИОМ, положительный ответ дали 78,5% респондентов, что больше на 1,4 п. п. за неделю.

Увеличилась и положительная оценка работы премьер-министра и правительства России. Около 53,5% российских граждан одобряют деятельность премьера-министра и около 50,9% – правительства России.

При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» опустился на 0,6 п. п. за неделю и составил 35,6%. Партии ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» отметили повышение уровня поддержки в пределах не более 1 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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