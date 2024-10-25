ВЦИОМ: уровень поддержки Путина на прошлой неделе поднялся до 75,8%

При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» опустился на 0,6 п. п. за неделю и составил 35,6%. Партии ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» отметили повышение уровня поддержки в пределах не более 1 п. п.