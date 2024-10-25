ВЦИОМ: уровень поддержки Путина на прошлой неделе поднялся до 75,8%
Положительную оценку деятельности президента Владимира Путина с 14 по 20 октября дали 75,8% россиян. Этот показатель с прошлой недели поднялся на 1,1 п. п. Данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии Путину, как сообщается на сайте ВЦИОМ, положительный ответ дали 78,5% респондентов, что больше на 1,4 п. п. за неделю.
Увеличилась и положительная оценка работы премьер-министра и правительства России. Около 53,5% российских граждан одобряют деятельность премьера-министра и около 50,9% – правительства России.
При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» опустился на 0,6 п. п. за неделю и составил 35,6%. Партии ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» отметили повышение уровня поддержки в пределах не более 1 п. п.