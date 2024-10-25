Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков опроверг сведения WSJ о регулярных контактах Путина и Маска

Ведомости

Президент России Владимир Путин и американский бизнесмен Илон Маск общались один раз в 2022 г., информация о регулярных контактах не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

Песков уточнил, что во время единственного разговора Путин и Маск обсуждали технологические решения для будущего, сравнивали перспективные направления технологического развития.

«Вот. собственно, это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было. Все утверждения на этот счет ложные. Скорее всего, это очередные вбросы в рамках ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что предвыборная гонка в США вышла на финишную стадию. По его словам, оппоненты «не гнушаются ничем». Он также напомнил, что ранее СМИ сообщали о регулярных контактах Путина с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, что тоже не соответствует действительности.

Газета WSJ утверждает, что Путин и Маск якобы находятся в регулярном контакте с конца 2022 г. Издание со ссылкой на источники пишет, что российский лидер и бизнесмен обсуждают деловую и геополитическую напряженность. В какой-то момент Путин якобы попросил Маска избегать активации его спутниковой интернет-службы Starlink на Тайване в качестве услуги китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных