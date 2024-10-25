Песков опроверг сведения WSJ о регулярных контактах Путина и Маска
Президент России Владимир Путин и американский бизнесмен Илон Маск общались один раз в 2022 г., информация о регулярных контактах не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal (WSJ).
Песков уточнил, что во время единственного разговора Путин и Маск обсуждали технологические решения для будущего, сравнивали перспективные направления технологического развития.
«Вот. собственно, это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было. Все утверждения на этот счет ложные. Скорее всего, это очередные вбросы в рамках ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что предвыборная гонка в США вышла на финишную стадию. По его словам, оппоненты «не гнушаются ничем». Он также напомнил, что ранее СМИ сообщали о регулярных контактах Путина с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, что тоже не соответствует действительности.
Газета WSJ утверждает, что Путин и Маск якобы находятся в регулярном контакте с конца 2022 г. Издание со ссылкой на источники пишет, что российский лидер и бизнесмен обсуждают деловую и геополитическую напряженность. В какой-то момент Путин якобы попросил Маска избегать активации его спутниковой интернет-службы Starlink на Тайване в качестве услуги китайскому лидеру Си Цзиньпину.