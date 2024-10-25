Песков опроверг сведения WSJ о регулярных контактах Путина и Маска

«Вот. собственно, это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было. Все утверждения на этот счет ложные. Скорее всего, это очередные вбросы в рамках ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам», – сказал пресс-секретарь главы государства.