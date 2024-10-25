В МИДе пообещали ответить на закрытие генконсульства в Польше
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оперативно ответит на закрытие генконсульства в Польше, об этом дипломат сообщила в эфире Первого канала.
По мнению Захаровой, решение о закрытии генконсульства связано с волнениями местных властей по поводу того, что граждане Польши начнут обращаться в российские консульства за защитой.
Представитель МИДа подчеркнула, что российским посольствам в зарубежных странах поручено оказывать помощь всем гражданам, обратившимся к ним за помощью.
24 октября пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский объявил о закрытии российского генконсульства в Познани, передает агентство PAP. 10 его сотрудников обязаны покинуть страну. До этого в государстве функционировали три российских генеральных консульства – в Кракове, Познани, Гданьске.
В РФ пока остаются открытыми три польских консульства: в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.