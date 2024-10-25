Путин назначил послом России в Швеции Сергея Беляева
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Швеции Сергея Беляева. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», – говорится в указе.
Другим указом глава государства освободил от должности российского посла в Швеции Виктора Татаринцева. Он занимал этот пост с 7 мая 2014 г.
Беляев родился 25 января 1965 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе российского внешнеполитического ведомства с 1987 г. на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010-2014 гг. был заместителем директора Второго Европейского департамента. В 2005-2010 и 2014-2018 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Финляндии. С 19 октября 2018 г. работал директором Второго Европейского департамента.
Татаринцев родился 23 октября 1954 г. Окончил МГИМО МИД СССР. На дипломатической службе с 1980 г., трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2002 гг. был советником-посланником посольства РФ в Швеции. В 2002-2006 гг. занимал пост замдиректора Второго Европейского департамента МИД России. В 2006-2010 гг. был послом РФ в Исландии. С февраля 2010 г. по май 2014 г. занимал должность директора Второго Европейского департамента МИД РФ.