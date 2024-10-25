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Путин назначил послом России в Швеции Сергея Беляева

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Швеции Сергея Беляева. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», – говорится в указе.

Другим указом глава государства освободил от должности российского посла в Швеции Виктора Татаринцева. Он занимал этот пост с 7 мая 2014 г.

Беляев родился 25 января 1965 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе российского внешнеполитического ведомства с 1987 г. на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010-2014 гг. был заместителем директора Второго Европейского департамента. В 2005-2010 и 2014-2018 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Финляндии. С 19 октября 2018 г. работал директором Второго Европейского департамента.

Татаринцев родился 23 октября 1954 г. Окончил МГИМО МИД СССР. На дипломатической службе с 1980 г., трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2002 гг. был советником-посланником посольства РФ в Швеции. В 2002-2006 гг. занимал пост замдиректора Второго Европейского департамента МИД России. В 2006-2010 гг. был послом РФ в Исландии. С февраля 2010 г. по май 2014 г. занимал должность директора Второго Европейского департамента МИД РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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