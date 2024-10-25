Путин назначил послом России в Швеции Сергея Беляева

Татаринцев родился 23 октября 1954 г. Окончил МГИМО МИД СССР. На дипломатической службе с 1980 г., трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2002 гг. был советником-посланником посольства РФ в Швеции. В 2002-2006 гг. занимал пост замдиректора Второго Европейского департамента МИД России. В 2006-2010 гг. был послом РФ в Исландии. С февраля 2010 г. по май 2014 г. занимал должность директора Второго Европейского департамента МИД РФ.