В январе стало известно, что, вопреки формальным анонсам, Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС. Об этом заявил во время выступления на одной из секций Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило в соцсети Х обратное: официально началось полноправное членство Эр-Рияда в организации, и это «укрепляет его позиции в мире». Но позже это сообщение было удалено. 15 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли Саудовская Аравия формальным членом БРИКС, заявил, что ее статус станет понятен на саммите международной организации в Казани.