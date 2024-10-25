Рябков: Саудовская Аравия находится в БРИКС в статусе приглашенной страны
Судовская Аравия находится в объединении БРИКС в статусе приглашенной страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Саудовская Аравия принимает участие в мероприятиях БРИКС. Мы ценим уровень и формат, и характер участия саудовской делегации в саммите в Казани», – отметил Рябков.
В январе стало известно, что, вопреки формальным анонсам, Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС. Об этом заявил во время выступления на одной из секций Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило в соцсети Х обратное: официально началось полноправное членство Эр-Рияда в организации, и это «укрепляет его позиции в мире». Но позже это сообщение было удалено. 15 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли Саудовская Аравия формальным членом БРИКС, заявил, что ее статус станет понятен на саммите международной организации в Казани.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, но в итоге в нем участвовали представители 36 стран и шести международных организаций.