Песков: статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится на саммите в Казани
Статус Саудовской Аравии в БРИКС станет понятен на саммите международной организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли страна формальным членом БРИКС.
«Подождите, сейчас будет саммит, давайте мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и от этого уже будем, из этого будем делать вывод», – пояснил представитель Кремля.
В саммите БРИКС в Казани 22–24 октября примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.
В январе стало известно, что вопреки формальным анонсам Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС. Об этом заявил во время выступления на одной из секций Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило в соцсети Х обратное: официально началось полноправное членство Эр-Рияда в организации и это «укрепляет его позиции в мире». Но позже это сообщение было удалено.