Песков: статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится на саммите в Казани

В январе стало известно, что вопреки формальным анонсам Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС. Об этом заявил во время выступления на одной из секций Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило в соцсети Х обратное: официально началось полноправное членство Эр-Рияда в организации и это «укрепляет его позиции в мире». Но позже это сообщение было удалено.