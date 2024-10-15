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Песков: статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится на саммите в Казани

Ведомости

Статус Саудовской Аравии в БРИКС станет понятен на саммите международной организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли страна формальным членом БРИКС.

«Подождите, сейчас будет саммит, давайте мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и от этого уже будем, из этого будем делать вывод», – пояснил представитель Кремля.

В саммите БРИКС в Казани 22–24 октября примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.

В январе стало известно, что вопреки формальным анонсам Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС. Об этом заявил во время выступления на одной из секций Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило в соцсети Х обратное: официально началось полноправное членство Эр-Рияда в организации и это «укрепляет его позиции в мире». Но позже это сообщение было удалено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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