СМИ: Зеленский отказался принять Гутерриша из-за его визита на саммит БРИКС
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в стране после его визита на саммит БРИКС в Казани, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера.
Генсек организации должен был посетить Киев после саммита БРИКС, но украинские власти не приняли его предложение, говорится в материале.
24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья».
Гуттериш в частности указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. Нужен мир в Судане, где «все стороны должны прекратить стрелять и стремиться к устойчивому миру», заявил он.
В тот же день президент Украины с упреком обратился к ООН, отметив, что «некоторые ее официальные представители отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.