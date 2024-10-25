В тот же день президент Украины с упреком обратился к ООН, отметив, что «некоторые ее официальные представители отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.