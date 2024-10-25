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СМИ: Зеленский отказался принять Гутерриша из-за его визита на саммит БРИКС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в стране после его визита на саммит БРИКС в Казани, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера.

Генсек организации должен был посетить Киев после саммита БРИКС, но украинские власти не приняли его предложение, говорится в материале.

24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья».

Гуттериш в частности указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. Нужен мир в Судане, где «все стороны должны прекратить стрелять и стремиться к устойчивому миру», заявил он.

В тот же день президент Украины с упреком обратился к ООН, отметив, что «некоторые ее официальные представители отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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