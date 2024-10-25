В саммите БРИКС в Казани приняли участие более 5000 делегатов
Для участия в саммите БРИКС в Казань прибыли 5255 членов официальных делегаций. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.
«Тут все данные: 42 делегации, 24 главы государства, шести международных организаций, 36 стран, 5255 членов официальных делегаций», – перечислил Гафаров (цитата по ТАСС).
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, в итоге в саммите приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.
Саммит состоял из двух частей. Первая – заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в объединении председательствует Россия.