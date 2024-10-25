Bloomberg: США в 2025 году введут в эксплуатацию оружие для подавления спутников
США в 2025 г. планируют ввести в эксплуатацию оружие, предназначенное для подавления спутников России и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на космические силы страны. Утверждается, что они смогли преодолеть технические трудности.
Оружие поставят на два года позже срока, запланированного изначально. О работоспособности соответствующей системы под названием Meadowlands отчитались еще в 2020 г. Новая ее модель обладает современным программным обеспечением и, как утверждается, расширенными возможностями.
По состоянию на сентябрь завершены «все проверочные испытания на системном уровне», сообщили в командовании космических сил США. В период с января по март они планируют оценить боеготовность первых из 32 запланированных единиц.
Глушители, подобные Meadowlands, предназначены для нанесения временного ущерба с целью «противодействия растущему числу китайских и российских космических систем», уточняет Bloomberg. В январском обзоре космических сил указывалось, что Китай эксплуатирует более 300 спутников с разного рода датчиками, что «повышает способность военных КНР наблюдать за американскими авианосцами и ударными группами».
Обеспокоенность США усилилась после сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое способно полностью уничтожить спутники на орбите, писала в мае газета The New York Times. Но усилить военный потенциал в космосе США стремятся главным образом из-за действий КНР.