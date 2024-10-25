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Bloomberg: США в 2025 году введут в эксплуатацию оружие для подавления спутников

Ведомости

США в 2025 г. планируют ввести в эксплуатацию оружие, предназначенное для подавления спутников России и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на космические силы страны. Утверждается, что они смогли преодолеть технические трудности.

Оружие поставят на два года позже срока, запланированного изначально. О работоспособности соответствующей системы под названием Meadowlands отчитались еще в 2020 г. Новая ее модель обладает современным программным обеспечением и, как утверждается, расширенными возможностями.

По состоянию на сентябрь завершены «все проверочные испытания на системном уровне», сообщили в командовании космических сил США. В период с января по март они планируют оценить боеготовность первых из 32 запланированных единиц.

Глушители, подобные Meadowlands, предназначены для нанесения временного ущерба с целью «противодействия растущему числу китайских и российских космических систем», уточняет Bloomberg. В январском обзоре космических сил указывалось, что Китай эксплуатирует более 300 спутников с разного рода датчиками, что «повышает способность военных КНР наблюдать за американскими авианосцами и ударными группами».

Обеспокоенность США усилилась после сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое способно полностью уничтожить спутники на орбите, писала в мае газета The New York Times. Но усилить военный потенциал в космосе США стремятся главным образом из-за действий КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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