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«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Ведомости

«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в Анкаре возле аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщает Associated Press. Объединение запрещено на территории Турции.

Нападение на здание компании совершили два члена так называемого «Бессмертного батальона», говорится в заявлении военного крыла РПК. Мужчина и женщина открыли огонь и использовали взрывчатку. Нападавшие прибыли на место происшествия на такси – они забрали машину, убив водителя. В результате нападения пострадали более 20 человек, как минимум пятеро погибли.

Теракт произошел 23 октября у здания турецкой корпорации по производству военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ. Министр внутренних дел страны Али Ерликая до этого сообщал, что вероятным организатором теракта является террористическая организация Турции «Рабочая партия Курдистана».

Днем 25 октября глава МВД Турции сообщил, что силовики провели рейды в 31 населенном пункте страны, в результате которых задержали 176 членов РПК, пишет TRT Haber. В ходе обысков также были обнаружены нелицензированные пистолеты, дробовики, наркотические вещества и документы, подтверждающие террористическую деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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