«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре
«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в Анкаре возле аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщает Associated Press. Объединение запрещено на территории Турции.
Нападение на здание компании совершили два члена так называемого «Бессмертного батальона», говорится в заявлении военного крыла РПК. Мужчина и женщина открыли огонь и использовали взрывчатку. Нападавшие прибыли на место происшествия на такси – они забрали машину, убив водителя. В результате нападения пострадали более 20 человек, как минимум пятеро погибли.
Теракт произошел 23 октября у здания турецкой корпорации по производству военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ. Министр внутренних дел страны Али Ерликая до этого сообщал, что вероятным организатором теракта является террористическая организация Турции «Рабочая партия Курдистана».
Днем 25 октября глава МВД Турции сообщил, что силовики провели рейды в 31 населенном пункте страны, в результате которых задержали 176 членов РПК, пишет TRT Haber. В ходе обысков также были обнаружены нелицензированные пистолеты, дробовики, наркотические вещества и документы, подтверждающие террористическую деятельность.