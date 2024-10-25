«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Нападение на здание компании совершили два члена так называемого «Бессмертного батальона», говорится в заявлении военного крыла РПК. Мужчина и женщина открыли огонь и использовали взрывчатку. Нападавшие прибыли на место происшествия на такси – они забрали машину, убив водителя. В результате нападения пострадали более 20 человек, как минимум пятеро погибли.