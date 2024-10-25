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Глава МИД Венгрии ответил на критику посла США касательно визитов в Россию

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, который подсчитывал, сколько раз за последние два с половиной года глава венгерского МИДа посещал Россию. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию Сийярто в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Прессман опубликовал в социальных сетях пост, в котором говорится, что глава МИД Венгрии посетил РФ 11 раз «ради выгоды, а не для мира».

«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», – прокомментировал заявление американского посла Сийярто.

Сийярто также напомнил американскому дипломату о том, что Россия послала большие объемы урана для функционирования американских АЭС.

«Думаю, тут уместен полноценный интерес», – заметил глава венгерского МИДа.

11 октября Сийярто заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF о том, что никто не может указывать Венгрии, какие мероприятия должны посещать власти страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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