Глава МИД Венгрии ответил на критику посла США касательно визитов в Россию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, который подсчитывал, сколько раз за последние два с половиной года глава венгерского МИДа посещал Россию. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию Сийярто в Facebook
Прессман опубликовал в социальных сетях пост, в котором говорится, что глава МИД Венгрии посетил РФ 11 раз «ради выгоды, а не для мира».
«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», – прокомментировал заявление американского посла Сийярто.
Сийярто также напомнил американскому дипломату о том, что Россия послала большие объемы урана для функционирования американских АЭС.
«Думаю, тут уместен полноценный интерес», – заметил глава венгерского МИДа.
11 октября Сийярто заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF о том, что никто не может указывать Венгрии, какие мероприятия должны посещать власти страны.