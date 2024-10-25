Глава МИД Венгрии ответил на критику посла США касательно визитов в Россию

«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», – прокомментировал заявление американского посла Сийярто.