Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию

В июле в Москву приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он стал единственным европейским лидером, который за последние два года лично говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Свой визит Орбан назвал продолжением «мирной миссии». В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.