Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию

Ведомости

Никто не может указывать Венгрии, какие мероприятия должны посещать власти страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто корреспонденту немецкого телеканала ZDF.

«Это суверенное право страны – решать, какие мероприятия ее министры будут посещать, а какие нет», – сказал венгерский министр (цитата по Mandiner).

Спрашивая Сийярто о причинах посещения Петербургского международного газового форума, корреспондент поинтересовался, можно ли считать приезд министра как «очередную венгерскую провокацию». Сийярто ответил отрицательно. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что ни правительство Германии, ни партия «зеленых» не могут диктовать Будапешту правила.

Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Сийярто стал единственным представителем ЕС на мероприятии. Глава МИД Венгрии пояснил журналистам, что энергетическая безопасность Венгрии невозможна без сотрудничества с Россией. Он назвал Москву надежным партнером в отличие от «некоторых европейских стран» и Украины.

В июле в Москву приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он стал единственным европейским лидером, который за последние два года лично говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Свой визит Орбан назвал продолжением «мирной миссии». В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных