Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию
Никто не может указывать Венгрии, какие мероприятия должны посещать власти страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто корреспонденту немецкого телеканала ZDF.
«Это суверенное право страны – решать, какие мероприятия ее министры будут посещать, а какие нет», – сказал венгерский министр (цитата по Mandiner).
Спрашивая Сийярто о причинах посещения Петербургского международного газового форума, корреспондент поинтересовался, можно ли считать приезд министра как «очередную венгерскую провокацию». Сийярто ответил отрицательно. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что ни правительство Германии, ни партия «зеленых» не могут диктовать Будапешту правила.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Сийярто стал единственным представителем ЕС на мероприятии. Глава МИД Венгрии пояснил журналистам, что энергетическая безопасность Венгрии невозможна без сотрудничества с Россией. Он назвал Москву надежным партнером в отличие от «некоторых европейских стран» и Украины.
В июле в Москву приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он стал единственным европейским лидером, который за последние два года лично говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Свой визит Орбан назвал продолжением «мирной миссии». В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.