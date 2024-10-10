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МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти «Лукойла»

Ведомости

Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы изменили контракт поставок, что означает, что мы теперь берем нефть на границе Белоруссии и Украины», – уточнил Сийярто (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Венгрия несет дополнительные риски и издержки по приему российской нефти из-за блокировки поставок со стороны Украины и бездействия Еврокомиссии (ЕК). По его словам, ЕК никак не поддержала страну после прекращения поставок, несмотря на то что она должна помогать государствам Евросоюза.

Источники «Ведомостей» сообщили, что транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе фактически не снизился, несмотря на блокировку Украиной поставок «Лукойла».

По их данным, в июле транзитные поставки нефти в Венгрию, Словакию, Чехию составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в 2024 г. поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии составлял 856 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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