МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти «Лукойла»
Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы изменили контракт поставок, что означает, что мы теперь берем нефть на границе Белоруссии и Украины», – уточнил Сийярто (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Венгрия несет дополнительные риски и издержки по приему российской нефти из-за блокировки поставок со стороны Украины и бездействия Еврокомиссии (ЕК). По его словам, ЕК никак не поддержала страну после прекращения поставок, несмотря на то что она должна помогать государствам Евросоюза.
Источники «Ведомостей» сообщили, что транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе фактически не снизился, несмотря на блокировку Украиной поставок «Лукойла».
По их данным, в июле транзитные поставки нефти в Венгрию, Словакию, Чехию составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в 2024 г. поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии составлял 856 000 т.