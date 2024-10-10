МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти «Лукойла»

По их данным, в июле транзитные поставки нефти в Венгрию, Словакию, Чехию составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в 2024 г. поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии составлял 856 000 т.