Блокировка поставок «Лукойла» не отразилась на прокачке нефти в ЕС

По их словам, в июле транзитные поставки нефти в страны Евросоюза (ЕС) – Венгрию, Словакию, Чехию – составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в этом году поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии, по словам источников, составлял 856 000 т.