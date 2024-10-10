Блокировка поставок «Лукойла» не отразилась на прокачке нефти в ЕС

Блокировка поставок «Лукойла» не отразилась на прокачке нефти в ЕСВыпавшие объемы заместили другие компании
Транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе фактически не снизился, несмотря на блокировку Украиной поставок «Лукойла». Это следует из данных о прокачке, которые сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
По их словам, в июле транзитные поставки нефти в страны Евросоюза (ЕС) – Венгрию, Словакию, Чехию – составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в этом году поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии, по словам источников, составлял 856 000 т.
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