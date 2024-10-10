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Блокировка поставок «Лукойла» не отразилась на прокачке нефти в ЕС

Выпавшие объемы заместили другие компании
Василий Милькин
dpa Picture-Alliance via AFP

Транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе фактически не снизился, несмотря на блокировку Украиной поставок «Лукойла». Это следует из данных о прокачке, которые сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

По их словам, в июле транзитные поставки нефти в страны Евросоюза (ЕС) – Венгрию, Словакию, Чехию – составили 1,1 млн т, а в августе – порядка 770 000 т. Это выше показателей июня, когда было прокачано около 540 000 т, и мая – 768 000 т. Выше июльских значений объем транзита в этом году поднимался дважды – в январе и феврале. Среднемесячный уровень прокачки в первом полугодии, по словам источников, составлял 856 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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