Франция и Германия выступили против плана Борреля обойти вето Венгрии по Украине

Представители Франции и Германии выступили против создания такого прецедента, поскольку он может поставить под угрозу деятельность Европейского фонда мира. В настоящее время Европейский фонд мира полагается на обязательные взносы, размер которых зависит от экономики каждого государства-члена, и требует единогласного решения для выплат. В некоторых странах добровольные пожертвования могут требовать одобрения национальными парламентами.