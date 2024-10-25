Франция и Германия выступили против плана Борреля обойти вето Венгрии по Украине
Франция и Германия выразили обеспокоенность по поводу плана главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об обходе вето Венгрии, которая блокирует выделение $6,6 млрд на помощь Украине, пишет Bloomberg.
На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Это позволило бы в будущем распределять средства на основе согласия доноров, а не единогласной поддержки стран ЕС.
Представители Франции и Германии выступили против создания такого прецедента, поскольку он может поставить под угрозу деятельность Европейского фонда мира. В настоящее время Европейский фонд мира полагается на обязательные взносы, размер которых зависит от экономики каждого государства-члена, и требует единогласного решения для выплат. В некоторых странах добровольные пожертвования могут требовать одобрения национальными парламентами.
Правительства Франции и Германии отказались от официальных комментариев.
14 октября сообщалось, что страны ЕС вновь не договорились о разблокировании $6,6 млрд для финансирования поставок вооружения Украине. Ранее Боррель заявил, что финансовая поддержка Украины недоступна из-за вето Венгрии.