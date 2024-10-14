Страны ЕС вновь не смогли договориться о выделении 6,6 млрд евро Украине

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ходе этой встречи Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать взносы в этот фонд.