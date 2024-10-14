Страны ЕС вновь не смогли договориться о выделении 6,6 млрд евро Украине
Страны ЕС вновь не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Решение выделить средства на помощь Украине блокирует Венгрия на протяжении 18 месяцев.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ходе этой встречи Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать взносы в этот фонд.
8 октября Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд.