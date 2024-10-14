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Страны ЕС вновь не смогли договориться о выделении 6,6 млрд евро Украине

Ведомости

Страны ЕС вновь не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Решение выделить средства на помощь Украине блокирует Венгрия на протяжении 18 месяцев.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ходе этой встречи Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать взносы в этот фонд.

29 августа Боррель рассказал, что 6 млрд евро помощи Украине недоступны из-за вето страны ЕС.

8 октября Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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