Венгрия отложила решение о продлении санкций ЕС против России до выборов в США

В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.