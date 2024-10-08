Венгрия отложила решение о продлении санкций ЕС против России до выборов в США
Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза (ЕС) против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра финансов Венгрии Михая Варга.
Лидеры G7 планировали предоставить Украине кредит за счет средств, полученных от замороженых активов российского Центрального банка на общую сумму около $300 млрд. По словам официальных лиц ЕС, Вашингтон не хочет каждые полгода беспокоиться о том, останутся ли замороженными российские активы, обеспечивающие выплату кредита, и поэтому добивается, чтобы Евросоюз пересмотрел сроки продления санкций с нынешних шести месяцев до трех лет.
«Мы считаем, что вопрос о продлении российских санкций должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», – заявил Варга на пресс-конференции.
В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.
17 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит до 40 млрд евро независимо от США. По данным СМИ, Евросоюз искал альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.