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Венгрия отложила решение о продлении санкций ЕС против России до выборов в США

Ведомости

Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза (ЕС) против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра финансов Венгрии Михая Варга.

Лидеры G7 планировали предоставить Украине кредит за счет средств, полученных от замороженых активов российского Центрального банка на общую сумму около $300 млрд. По словам официальных лиц ЕС, Вашингтон не хочет каждые полгода беспокоиться о том, останутся ли замороженными российские активы, обеспечивающие выплату кредита, и поэтому добивается, чтобы Евросоюз пересмотрел сроки продления санкций с нынешних шести месяцев до трех лет.

«Мы считаем, что вопрос о продлении российских санкций должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», – заявил Варга на пресс-конференции.

В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.

17 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит до 40 млрд евро независимо от США. По данным СМИ, Евросоюз искал альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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