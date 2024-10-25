Небензя: Запад готовил украинских диверсантов для провокаций на АЭС в России
Россия располагает данными о подготовке украинских диверсионных групп для провокаций на российских АЭС, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.
«У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 августа президент России Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС. С 6 августа в регионе продолжаются бои ВС РФ и украинских войск.
Администрация Энергодара 21 октября сообщила, что ВСУ нанесли множественные повреждения по тепловому узлу в городе-спутнике Запорожской АЭС.
Станция находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ. Российские власти регулярно сообщают об атаках станции со стороны ВСУ.