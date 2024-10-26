Бейонсе поддержала Харрис на митинге за право на аборт в Техасе

Техас в 2021 г. принял закон об абортах, также известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти на шестой неделе, и позволяет подать в суд на любого, кто способствовал аборту после этого срока. В 2022 г. Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 г. постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. С тех пор решения о запрете или разрешении абортов принимают власти штатов.