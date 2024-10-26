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Бейонсе поддержала Харрис на митинге за право на аборт в Техасе

Ведомости

Певица Бейонсе поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис на ее митинге за право на аборт. Исполнительница вышла на сцену в Техасе – штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на аборты, пишет Reuters. 

Бейонсе со сцены в Хьюстоне представила кандидата в президенты, после чего Харрис вышла к сторонникам под песню певицы Freedom. Харрис обвинила своего оппонента на выборах Дональда Трампа и республиканцев в «кризисе здравоохранения». 

«Вы находитесь на нуле в борьбе за репродуктивную свободу. Техас, то, что происходит в этом штате и нашей стране, – это кризис здравоохранения, и Дональд Трамп – его архитектор», – сказала Харрис.

Бейонсе также выступила на митинге с речью, заявив, что пришла на него «не как знаменитость или политик, а как мать». 

Техас в 2021 г. принял закон об абортах, также известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти на шестой неделе, и позволяет подать в суд на любого, кто способствовал аборту после этого срока. В 2022 г. Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 г. постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. С тех пор решения о запрете или разрешении абортов принимают власти штатов.

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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