Бейонсе поддержала Харрис на митинге за право на аборт в Техасе
Певица Бейонсе поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис на ее митинге за право на аборт. Исполнительница вышла на сцену в Техасе – штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на аборты, пишет Reuters.
Бейонсе со сцены в Хьюстоне представила кандидата в президенты, после чего Харрис вышла к сторонникам под песню певицы Freedom. Харрис обвинила своего оппонента на выборах Дональда Трампа и республиканцев в «кризисе здравоохранения».
«Вы находитесь на нуле в борьбе за репродуктивную свободу. Техас, то, что происходит в этом штате и нашей стране, – это кризис здравоохранения, и Дональд Трамп – его архитектор», – сказала Харрис.
Бейонсе также выступила на митинге с речью, заявив, что пришла на него «не как знаменитость или политик, а как мать».
Техас в 2021 г. принял закон об абортах, также известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти на шестой неделе, и позволяет подать в суд на любого, кто способствовал аборту после этого срока. В 2022 г. Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 г. постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. С тех пор решения о запрете или разрешении абортов принимают власти штатов.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.